El secretario regional del sindicato de construcción civil, Jotwin Criollo Paredes, señala que hay una clara incapacidad por parte del profesor Juan Alvarado Cornelio para dirigir el gobierno regional.

“Hay una clara incapacidad por parte del gobierno regional y los trabajadores estamos sumamente incómodos con esta situación”.

Denunció que pese a que falta relativamente poco para poder culminar con la obra del asfaltado de la carretera a Churubamba, una vez más, esta ha quedado paralizada.

“Hoy por la mañana el comité que tenemos instalado en la obra de Churubamba me ha informado que han paralizado las obras por unos 15 días y la razón sería porque no hay proveedores, cursos y que recién están en evaluación”.

Señaló que buscará sostener una reunión con el gerente encargado del gobierno regional, para que este brinde explicaciones del porqué una vez más el proyecto ha quedado detenido.

“No tiene sentido, que esperen. Por ello he venido al gobierno regional para sostener una reunión y ver una solución”.

Con respecto al paro regional, ratificó que se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre.

Expresó que el gobernador regional Juan Alvarado, no ha estado a la altura del cargo. Si sigue insistiendo en que no hay dinero y no lleva adelante las gestiones para poder cumplir con las obras, por el bien de Huánuco, debería dar un paso al costado.