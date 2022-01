Dos clubes piden afiliación a la Liga

En la reunión de la Liga Distrital de Huánuco realizada el miércoles, dos clubes presentaron su solicitud a fin que se les considere para participar en el campeonato de primera división; se trata del Internacional Bernabéu y del San Cristóbal de Llicua, equipos afiliados en toda la regla.

El San Cristóbal es uno de los más antiguos de la liga de Huánuco que venía participando regularmente en los torneos, pero justamente en la coyuntura de la pandemia, bajó a segunda división. Ahora, sus dirigentes han manifestado que quieren volver si algún club se retira.

Por su parte, el club Bernabéu, dirigido por el conocido exfutbolista Denis Palma Lozano, también está afiliado a la liga y venía participando en la segunda división, así como en los campeonatos de menores Creciendo con el Fútbol y en torneos nacionales e internacionales. De sus canteras han sido promocionados una gran cantidad de jugadores que pasaron a otros clubes.

El presidente de la Liga de Huánuco, Yonel Solano, dijo que hay algunos clubes de primera que aún no han confirmado si van a participar en el torneo del presente año, como el Istap y Gumercindo Curasi. Ellos tienen hasta el cuatro de febrero para dar el sí o el no y si dicen que no serían reemplazados por San Cristóbal y Bernabéu.