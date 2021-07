La afamada saga de acción “musou de Koei Tecmo“, ya tiene adaptación al cine, la película de Dynasty Warriors de estreno en Netflix. Dirigida por Roy Chow (Knock Out, El renacer de una leyenda). Protagonizada por Wang Kai, Louis Koo y Han Geng.

La plataforma de vídeo bajo demanda ha estrenado hoy 1 de julio, este largometraje de unas dos horas de duración, que se basa directamente en Romance of The Three Kingdoms, según su descripción oficial en Netflix.

“La Rebelión del Turbante Amarillo, estalla a finales de la Dinastía Han del Este. Con la ayuda de sus hombres de confianza, Guan Yu y Zhang Fei, el líder de la milicia Liu Pei reprime con éxito la revuelta.

El calculador señor de la guerra Dong Zhuo se aprovecha de la situación y toma el control de la corte, provocando más disturbios”, dice su sinopsis.

En la producción de esta adaptación nos encontramos con HMV Digital China Group, aunque sólo para el mercado chino, y Stephen Shiu Junior, como productor principal.

La producción y elenco

La dirección está a cargo de Chow, y el guión en manos de Christine To. En el elenco de personajes, además del trío protagónico, están los actores: Carina Lau, Nick Wang, Tony Yang, Ray Lui y Gülnezer Bextiyar.

Esta película, no es la única novedad dentro de la franquicia Dynasty Warriors, ya que Koei Tecmo anunció a finales del año pasado que están trabajando en Dynasty Warriors 9 Empires, junto a Omega Force. Esto con la idea de lanzarlo este año en PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch y PC.

Se suponía que iba a llegar a principios de 2021, pero todavía no hemos tenido información adicional de esta entrega que pretende reconciliarse con los fans tras las malas críticas que obtuvo Dynasty Warriors 9 en 2018. Por el momento Dynasty Warriors de estreno en Netflix, con las mejores escenas de acción.