FIFA vende 2.4 millones de entradas para el Mundial de Catar

A poco más de tres meses que comience el Mundial de fútbol de Catar 2022, la FIFA anunció que ya vendieron 2.4 millones de entradas. La máxima fiesta deportiva del mundo se llevará a cabo por primera vez en un país árabe desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre.

Los aficionados de Catar, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita lideran el ranking de venta por entrada por países de residencia. A estos le siguen México, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Argentina, Brasil y Alemania.

Asimismo, los partidos que más entradas han vendido son el Camerún vs. Brasil, Brasil vs. Serbia, Portugal vs. Uruguay, Portugal vs. Uruguay y Costa Rica vs. Alemania.

Los aficionados que aún no hayan conseguido entradas aún están a tiempo de conseguirlas. La FIFA señaló que hay un total de más de 500 mil boletas por vender entre los hinchas del fútbol en el mundo. Una fase final de venta, llamada “último minuto”, está programada a medida que se acerca el torneo, según la FIFA.

El organismo anunciará la fecha de inicio de esta última fase a finales de septiembre, que también operará bajo el principio de “primero en llegar, primero en ser servido” y se prolongará hasta el final de la competición el 18 de diciembre.

Asimismo, se prevé más de un millón de visitantes en Catar, un país de 2,8 millones de habitantes.