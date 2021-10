El representante del Ministerio Público viene evaluando solicitar prisión preventiva contra Juan Manuel Ramírez Flores (35). Quien es investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual. En la modalidad de tentativa de violación sexual en agravio de una menor de 14 años.

La víctima pasó el examen de médico legista, donde, entre las conclusiones, los peritos suscribieron que la menor presenta “signos de lesiones traumáticas recientes en genitales externos sin desfloración himeneal”.

La menor entre llantos, narró a los médicos: “El jefe de mi mamá (Juan Manuel Ramírez) me comenzó a besar en la boca, luego me sujetó fuerte en los brazos, después me tocó los pechos, rompió mi body y empezó a tocar con sus manos mis genitales, después se sacó su pantalón y con su miembro empezó a tocar mis genitales, entonces lo pateé en su entrepierna y me dejó, y ahí me escapé”.

Por su parte, un detective manifestó. “No la violó, no porque él (investigado) no quiso violarla, sino porque no ha podido”. Por lo que hasta el cierre de la presente edición, las autoridades continuaban recopilando elementos que lo incriminen en el delito.

Como se sabe, Ramírez Flores lo golpearon salvajemente por los familiares tras conocer del presunto ataque a la menor en su oficina, ubicada en el jirón Juan Velazco Alvarado, en el comité cinco de Aparicio Pomares, donde labora su madre.

Por otro lado, varios ciudadanos de manera irresponsable publicaron en las redes sociales la copia digital del examen de médico legal de la agraviada. Violando y vulnerando la intimidad de la menor y su familia, así como su derecho de reserva de su identidad. Uno de esos ciudadanos es el señor Sergio Antonio Martínez Fernandez. Asimismo, tenemos conocimiento que el Ministerio de la Mujer, a través del CEM, viene investigando el hecho para realizar las denuncias correspondientes.