Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, habló sobre diversos temas sobre la selección siendo el más resaltante el respaldo hacia Ricardo Gareca.

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, aseguró que mantiene la fe en la “Blanquirroja” y consideró que sigue dependiendo de sí misma para clasificarse para el Mundial de Qatar 2022. Asimismo, indicó su total respaldo hacia Ricardo Gareca.

“Se queda uno con la sensación de que pudimos sacar resultados, un punto de cada lado (Bolivia y Argentina), pero no fue así, yo creo que lo bueno es que Ricardo Gareca ha vuelto a recuperar algunos jugadores, y han podido actuar en esta última fecha triple”, opinó Oblitas respecto a la última fecha triple.

“El ir al Mundial tras 36 años hizo que nos sacáramos una mochila muy pesada, y lo más difícil luego de eso, era pasar esa valla tan alta. No ha sido fácil, es una Eliminatoria mucho más difícil que la anterior. Todavía tenemos chances, no me gusta tocar las matemáticas, pero lo último que vamos a perder es la fe en este equipo”, agregó.

“Si me preguntas a mí, Ricardo está fijo hasta que terminen las Eliminatorias. Estoy seguro de que si le preguntas a Agustín Lozano, va a decir lo mismo. La respuesta es obvia. Creo en trabajos coherentes, creo en proyectos”, sostuvo Oblitas al ser consultado sobre la continuidad de Gareca al mando de Perú.

Tras esas declaraciones, se mostró contento con el largo trabajo desarrollado por Gareca en la “Bicolor”. Para Oblitas, el apoyo en general en momentos adversos es la más grande señal de ello.

“Si algo admiro de Ricardo Gareca es la fortaleza para, en momentos difíciles, poner la cara y sacar adelante esto con una fuerza interior que nos involucra a todos. (…) Hubo un momento en la Eliminatoria en la que se dio una flaqueza por parte de Ricardo Gareca y lo levantamos. Ahora él nos levanta a nosotros”, indicó.

Por último, sobre el tema de aforo en el Estadio Nacional, Oblitas dijo: “Nosotros queremos que sea mayor el aforo en los partidos de Perú. Ha quedado demostrado en todos los países, que si se hacen las cosas bien y nos cuidamos, no pasa nada. Ojalá el gobierno escuche y acceda a incrementar el aforo en el partido contra Bolivia. Ricardo lo ha pedido siempre, es una necesidad, y este grupo se ha sentido respaldado por la gente y su accionar necesita del calor humano, que nos da el hincha”.