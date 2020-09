Decana del Colegio de Médicos asegura que índice de letalidad del virus sigue igual

Con respecto a los pronunciamientos a favor y en contra de la prórroga de la cuarentena focalizada en Huánuco; Darly del Carpio, decana del Colegio de Médico de Huánuco, aseguró que sí ha habido una disminución de contagios detectados; pero también decreció la cantidad de pruebas de descarte diarias.

La profesional de la medicina indicó que la alocución del presidente la sorprendió porque se esperaba otra disposición. No obstante, explicó que el índice de letalidad del virus continúa igual en la provincia.

“El día que el presidente lo anunció me sorprendió y también me informe porqué en Huánuco se amplió la cuarentena. Esto se debe a varios factores, no solamente la disminución de contagios y muertes”, acotó.

La decana aseguró que entre las medidas que se evalúan para tomar estas decisiones, está el estudio técnico del Minsa; como también, la decisión tomada por el Consejo de Ministros.

“Toman en cuenta varios factores, el número de nuevos contagios, el factor de mortalidad, la respuesta hospitalaria que tiene Huánuco; asimismo, la respuesta de los primeros niveles de atención, la conducta de la población frente a la medida y los conglomerados”.

Del Carpio añadió que Huánuco ha mejorado en algunos aspectos con respecto a la lucha de la pandemia del coronavirus.

“Hemos mejorado en algunos temas, pero a los hospitales siguen llegando casos graves, que necesitan soporte de oxígeno; camas UCI y por eso se sigue viendo la mortalidad que tiene el coronavirus”, dijo la decana.

De igual manera, informó que los informes de cada región son evaluados semanalmente; luego se toman las decisiones de levantar o no la cuarentena focalizada.

“Yo veo que la población reclama sobre la ampliación de un mes más; ahorita en la calle no se ve una cuarentena estricta. Lamentablemente, la respuesta de la población (en Huánuco) no ha sido buena, nunca se ha cumplido la cuarentena estricta; el domingo parece un domingo cualquiera”, aseveró.

Virus letal

La representante de los médicos huanuqueños detalló que el virus no ha cesado, el virus va a seguir atacando; sigue siendo tan letal como siempre, creando mayor impacto especialmente en los más vulnerables. Uno de los factores que han tomado en cuenta para ampliar esta medida son los nuevos contagios y la mortalidad.

Comunicó aún la provincia de Huánuco sigue trabajando con la misma cantidad de personal que al principio de la emergencia.

“Ciertamente, ha llegado ayuda, pero no han llegado especialistas, solo médicos generales. Seguimos con ese déficit, también nuestro personal de salud sigue contagiándose”, añadió.

“Reflexionen todo lo que ha pasado, nosotros seguimos laborando. Le pedimos que cumplan las medidas de protocolo, lavado de mano, distanciamiento; igualmente, el uso de mascarilla, salir solo para cosas necesarias, no reunirse, es una lucha de todos”.

