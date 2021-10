‘HoYeon Jung’ de modelo saltó a la fama en El juego del calamar

Resulta extraño, incluso para ella misma, hablar de la trayectoria de HoYeon Jung, desde una perspectiva que no sea la de la industria de la moda. “El CEO de la compañía de gestión de actores, en la que me encontraba en aquel momento me dio el guión (de El juego del calamar). Me dijo que grabara un video de audición y lo enviara. Justo me encontraba en Nueva York, para participar en el Semana de la moda”, dijo entre risas en W Korea.

En el que probablemente haya sido el momento más importante de su carrera como actriz, una palabra con la que aún no se ha familiarizado del todo, aquello que le une a la moda seguía tan presente como siempre.

Saltó a la fama en Korea Next Top Model HoYeon Jung

Participó en la cuarta temporada del programa ‘Korea Next Top Model’, donde quedó finalista. Saltó definitivamente a la fama. “Cuando comencé a modelar, no tenía ninguna motivación”. Explicó refiriéndose a sus inicios en la industria.

Pero desde 2016, grandes casas de lujo como Chanel, Louis Vuitton, Hermès o Miu Miu llamaron a su puerta para que desfilara o protagonizara sus campañas publicitarias. Uno de sus últimos hitos ha sido el de embajadora mundial de la firma Louis Vuitton.

De modelo a actriz

Kang Sae-Byeok o lo que es lo mismo, la Nº067 del macabro juego coreano del calamar, es una joven procedente de Seúl -aunque desconocida para muchos- que acaba de debutar en la industria cinematográfica después de triunfar en la moda.

La coreana, no pudo elegir un mejor momento y escenario para dar ese salto que tanto necesitaba. El juego del calamar (también conocido como ‘The Squid Game’), es ahora mismo la ficción más vista en 90 países. Según los datos proporcionados por Netflix, va camino de convertirse en su mayor éxito.