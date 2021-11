Huánuco se queda sin Liga 1, tras la derrota por 2-1 de Alianza Universidad De Huánuco ante Ayacucho FC. El equipo azulgrana nunca encontró la brújula de la salvación.

No se pudo. Seis victorias, seis empates y cuatro derrotas enviaron al descenso al Alianza UDH, la preocupación no era por la espera de que los resultados jueguen a su favor sino porque dependían de ellos mismos para salvar la categoría y no pudieron hacerlo debido a que no conocían la victoria desde hace nueve fechas atrás.

En la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) el empate no le servía a ninguno de los dos. Al elenco huanuqueño le urgía el triunfo y debía esperar otros resultados para ver si podía salvarse del descenso, mientras que, con los tres puntos, los ayacuchanos clasificaban automáticamente a la Copa Sudamericana 2022.

Fue Ayacucho FC quien abrió primero la cuenta a los 21 minutos en los pies de Segundo Espinola, quien logró sacar un derechazo fulminante desde fuera del área que dejó sin opciones al portero Manuel Montero, quien pese a la estirada el balón, ingresaría por el parante izquierdo.

Aunque a los 41 minutos de juego, Diego Manicero, de penal, logró la igualdad y con el 1-1 se fueron al entretiempo.

Ya para la segunda mitad las cosas no cambiarían mucho y esta vez, en tan solo 5’ minutos de haber iniciado la segunda mitad, el defensor del equipo ayacuchano, Carlos Beltrán, pondría de cabeza el segundo tanto luego de un centro de Pablo Lavandeira.

El equipo estudiantil intentó buscar por todos los medios la igualdad, sin embargo, jamás encontró la fórmula para hacerle daño al portero Cavallotti y el 2-1 no se modificó.

Resultado que duele y mucho a la ciudad de Huánuco, y todo Alianza Universidad de Huánuco, que disputará la Liga 2 en el año 2022.