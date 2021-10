Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana, dio ayer la lista de convocados para la fecha doble ante Bolivia y Venezuela, y a la vez habló sobre diversos temas relacionados al equipo.

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia el 11 de noviembre en el Estadio Nacional y cinco días después jugará de visitante ante Venezuela el 11 y 16 de noviembre en los últimos partidos de las Eliminatorias en 2021, ante esto, Gareca presentó la lista de convocados y respondió diversas preguntas de la prensa sobre la Selección.

“Ojalá que se incremente la capacidad. El estadio es el que menos aforo tiene en todo lo que se ha permitido. Se exigen las dos vacunas y es de una condición abierta. En otros países se permite que no usen mascarillas, pero acá (espacio abierto) donde hay ventilación y con distanciamiento, es donde menos aforo hay”, sostuvo Gareca en referencia a la vuelta del público al estadio.

“De parte mía es inflexible que yo me vaya a otra institución u otro equipo. No, es un compromiso que yo tengo con la selección y de mi parte siempre va a estar la intención de culminar el contrato, no sé del otro lado, pero nunca me han manifestado dudas. Dejar el cargo nunca se me ha pasado por la cabeza. Puedo tener momentos de mayor calentura, pero nunca lo manifiesto. Me tomo 48 o 72 horas para enfriarme, hacer análisis e intercambiar opiniones. De parte nuestra, la intención de terminar el contrato siempre está”, dijo el director técnico sobre una posible renuncia al cargo de Director Técnico.

Al ser consultado sobre la no convocatoria de Gustavo Dulanto, manifestó: “A todos nos pone contentos (su presente en Sheriff). También escuché en una nota de Gustavo que estuvo un año parado, pasándola muy mal, no tenía equipo. Estamos siguiéndolo de cerca y todo lo que acontece, pero estos muchachos que están siendo convocados vienen cumpliendo con la selección, continuidad de muchos años, tratamos de ir siguiéndolo y cuando creamos conveniente tendrá chances”.

“Lapadula está teniendo continuidad, Valera ha tenido continuidad. Cargarnos de muchachos que no tengan tanta continuidad… porque aun entrando Jefferson tiene más continuidad que Ormeño en su equipo. No significa que no lo tengamos en cuenta. Significa que lo hemos resuelto para este partido con Bolivia. Lo que deseamos es que Santiago pueda empezar a jugar, que sea más tomado en cuenta en su equipo”, agregó.

“La selección tiene ya un grupo formado de muchachos que han dado satisfacciones. Dentro de todo eso, queremos darles oportunidad a todos los jugadores. Para todos los que hacen méritos para estar en la Selección, ojalá le podamos dar chance. Creemos nosotros que no se nos ha escapado nada. Estamos convencidos de que los que están en la selección, no se nos ha escapado una figura rutilante. No se ha dado. Permanentemente nos dedicamos a analizar a los jugadores, estamos en el mínimo detalle para que los mejores jugadores puedan estar en la selección”, concluyó.