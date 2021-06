Por amor a sus fanáticos James Michael Tyler, se sinceró sobre su batalla con el cáncer de próstata. Habló del tema por primera vez.

En una entrevista con Craig Melvin de Today, Tyler, quien interpretó a Gunther, el gerente de la cafetería de Rachel Green (Jennifer Aniston) en Friends, compartió que le diagnosticaron cáncer de próstata avanzado en septiembre de 2018 después de un examen físico de rutina.

” Yo tenía 56 años en ese momento y examinan el PSA, que es un antígeno prostático explicó”, dijo en Today. “Eso volvió en un número extraordinariamente alto… Así que supe inmediatamente cuando me conecté y vi en los resultados de mi análisis de sangre que obviamente había algo bastante mal allí. Casi de inmediato, mi médico me llamó y me dijo, ‘Oye, necesito que vengas mañana porque sospecho que puedes tener un problema bastante serio con tu próstata'”.

James Tyler, habla sobre su batalla con el cáncer, “Tan pronto supo, el cáncer se había extendido a sus huesos. “Para mi pronóstico específico, es por supuesto etapa 4”, le dijo a Melvin. “Cáncer en etapa tardía. Entonces, eventualmente, ya sabes, probablemente me afectará”.

“Me perdí de ir a un examen, lo cual no fue algo bueno”, señaló Tyler. “Entonces, el cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia, y así progresó”. Según Today, Tyler, que está recibiendo quimioterapia, ya no puede caminar.

James Michael Tyler batalla con cáncer de próstata, ahora quiere ayudar a otros, instando a los hombres a solicitar una prueba de PSA en su próxima cita con el médico. “Hay otras opciones disponibles para los hombres si lo detectan antes que yo”, dijo Tyler en Today. “La próxima vez que vaya solo para un examen básico o su chequeo anual, pídale a su médico una prueba de PSA. Es fácilmente detectable”.

El actor de compartir públicamente sus noticias de salud, antes apareció a través de Zoom durante la reunión de Friends, que se emitió a finales de mayo. “Honestamente, fueron los 10 años más memorables de mi vida”, dijo sobre el show. “No podría haber imaginado una experiencia mejor. Todos estos muchachos fueron fantásticos y fue un placer trabajar con ellos. Se sintió muy, muy especial”.