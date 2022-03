Juan Alvarado: “Enfrentaré a la justicia”

Expresó que confía en sus gerentes y considera que no hay delito

El gobernador regional Juan Alvarado negó haberse escondido durante el allanamiento de su vivienda ante el pedido de prisión preventiva por parte de la fiscalía.

“Soy respetuoso de la ley y las instituciones tutelares del Estado. Voy a colaborar. Entregué toda la documentación solicitada por la justicia y asistí a las citaciones de la Quinta Fiscalía. No me voy a correr y esperaré los resultados de las investigaciones”, expresó en una improvisada rueda de prensa.

Confía en sus exgerentes

Juan Alvarado, en una entrevista, afirmó confiar en sus gerentes. Esta vez, dijo confiar plenamente en Luz Rodríguez, quien fuera gerente de Desarrollo Social, y en Luis Briceño Jara, exgerente regional. Para el gobernador, los dos funcionarios eran de su confianza y tenían un currículo intachable. “Nunca actué pensando en lo que podía pasar y confié en las personas que en ese entonces estaban conmigo”, refirió.

Llama mucho la atención que hasta el momento, Alvarado Cornelio no ha abierto ninguna investigación en contra de estos individuos pese a las serias denuncias. Cuando nuestro reportero le preguntó por qué no tomaron acciones contra los funcionarios involucrados respondió: “Hoy en la mañana cumplí mi agenda, hice despacho y salí porque tenía que supervisar el hospital de Leoncio Prado y Huánuco”. Cuando los periodistas le increparon que el caso ya tiene dos años expresó que el área legal analiza cuáles son las acciones que va a tomar.

A la pregunta si él conversó con el Sr. Briceño y la Sra. Rodríguez, sobre las irregularidades en torno al caso en las laptops, afirmó que no ha conversado con ellos sobre el tema.

“No he conversado con ellos, no tengo conversaciones con el Sr. Briceño, es un gran profesional, pero no converso con él”.

Por último, respecto a la entrega de las laptops, dijo que se entregaron tales equipos portátiles y que desconoce cómo se manejó el proceso de adquisición, distribución, etc., en las gerencias o áreas administrativas.

Fiscalía continúa recabando información y documentos

Fiscales de la Quinta Fiscalía Anticorrupción llegaron ayer nuevamente al Gobierno Regional para recabar documentación sobre el caso de las laptops. Esta vez estuvieron en las oficinas de la Gerencia de Desarrollo Social y de Informática recabando documentos del proceso de compra de dichos equipos tecnológicos.

Como se recuerda, el sábado pasado no pudieron sacar información alguna debido a que se equivocaron en el oficio dirigido al Gobierno Regional, decía Gobierno Regional de Puno, lo que fue observado por el personal de la institución.