La selección peruana consiguió valioso triunfo y derrotó a Ecuador

Perú sumó su primer triunfo en este proceso clasificatorio.

Con una descollante actuación de Gianluca Lapadula, la selección peruana derrotó 2-1 a Ecuador en la altura de Quito y encontró el aire que le faltaba para meterse a la pelea en las eliminatorias sudamericanas al Mundial Catar 2022. Los goles fueron anotados por Christian Cueva, a los 61 minutos, y Luis Advíncula (87).

La selección peruana dejó buenas impresiones en el primer tiempo luego que tuvo hasta tres opciones de anotar frente al arquero ecuatoriano Alexander Domínguez.

A los 13 minutos, Gianluca Lapadula se quedó solo frente al meta local, pero su remate salió ligeramente fuera del campo rosando el parante izquierdo.

Perú llegó con pocos hombres al campo rival; sin embargo, sus jugadas terminaban en buenas opciones de gol teniendo a Lapadula como referente porque iba bien a todas las jugadas que creaban sus compañeros.



A los 14 minutos, otra vez el delantero italoperuano probó un remate dentro del área de la Tri y cayó a las manos del arquero.

André Carrillo fue el jugador desequilibrante por el lado derecho y alimentaba bien a Lapadula.

Cuatro minutos más tarde, los peruanos tuvieron la más clara ocasión de abrir el marcador desde los pies de Christian Cueva, quien quedó solo frente al guardameta Dominguez, pero su remate se fue por un costado del arco.

Esta jugada fue elaborada de gran manera porque Lapadula recibe el balón de Carrillo y de taco la pasa a Cueva, quien se encontró en una inmejorable posición para convertir el primero.

Los dirigidos por el técnico Ricardo Gareca se mostraron ordenados, todo lo contrario de los dueño de casa que estuvieron imprecisos en sus jugadas

Lapadula fue amonestado con una tarjeta amarilla -sumó la segunda en este proceso eliminatorio- y no podrá jugar ante Uruguay, en la próxima fecha de eliminatorias, que se disputará, en setiembre, en Lima.

Triunfo laborioso.

En el segundo tiempo, la escuadra nacional no cambió su orden, aunque no se fue al ataque con la misma continuidad que en la primera parte.

Dosificó sus esfuerzos para evitar los estragos de la altura y controlaba las tibias arremetidas de los ecuatorianos que no cambiaron para nada las imprecisiones. A eso se sumaba que a cada momento de resbalaban en el campo de juego.

El trabajo de Marco López fue fundamental, a eso se suma el de Renato Tapia, quien se puso el equipo al hombro.

A los 48 minutos, llegó el gran susto para los peruanos luego que el árbitro uruguayo, Esteban Ostojich, cobró un penal a favor de los ecuatorianos porque observó que el balón le pegó en la mano de Luis Abram tras la ejecución de un córner.

Esta decisión fue desbaratada por el VAR, que pidió al referí revisar la jugada en el monitor ubicado al costado del campo de juego.

Los ecuatorianos se desestabilizaron y de eso aprovecharon los peruanos para hallar el primer tanto que nació de un contragolpe a los 61 minutos.

Lapadula recibe un pase largo y queda con camino libre al arco y al ver que Cueva llegaba solo se la cede la pelota para que anote el tanto.

Perú volvió a golpear a los 87 minutos gracias a un remate de Luis Advíncula, quien se internó dentro de área para fusilar al arquero Domínguez.

Nuevamente Lapadula fue gravitante porque él creó la jugada y le dio el pase al lateral del Rayo Vallecano español para convierta el tanto.

La Tricolor encontró el descuento a los 91 minutos por intermedio de Gonzalo Plata.

Al final, la selección peruana se tomó un respiro y sumó su primer triunfo en las eliminatorias y vuelve a ilusionarse con seguir luchando por volver a un Mundial.