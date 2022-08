Lady Camones: “No ha habido intención de interpelar a Aníbal Torres”

Seguirá en el cargo. La actual presidenta del Congreso, Lady Camones, aseguró que los parlamentarios no están preparando una moción de interpelación contra Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros. Tras la presentación de este último en el pleno, la parlamentaria añadió que las respuestas de Torres fueron “imprecisas”.

“Nos ha dado las respuestas vagas, imprecisas. No hemos encontrado siempre una respuesta consistente que nos dé la satisfacción de haber dicho ‘sí, ha valido la pena que venga’. No ha sido la intención una interpelación. La decisión la han tenido que tomar los congresistas. No hay interpelación para el premier”, opinó.

Además, la política respaldó la actitud de consenso de Torres, con el fin de trabajar por el país. Sin embargo, precisó que buscan que el Ejecutivo haga un acto de mea culpa.

“El ruido político está restando demasiado tiempo, demasiada atención a las grandes necesidades del país. Nosotros desde el Congreso lo hemos venido diciendo siempre”, señaló.

Por su parte, Camones afirmó que sí existe una moción de interpelación de contra el ministro de Trasportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado. En ese sentido, descartó cualquier intento de dilatar el careo con el funcionario público.

Asimismo, precisó que hay dos mociones presentadas tanto por la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) y Ruth Luque. En esa línea, afirmó que para inicios de setiembre se dará lectura a la unión de dichas mociones. Allí recién se cuadrará una fecha para que acuda el ministro Alvarado, a fin de que responda ante el Parlamento.