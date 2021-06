Luego del cuestionamiento por parte de Robinson Aguirre Casimiro, exalcalde de Amarilis sobre el proyecto para la construcción del nuevo mercado de Paucarbamba, los responsables de la obra le recordaron que el perfil técnico elaborado durante su gestión resultó desestimado al presentar deficiencias.

Al respecto, Ethel Salvador Ortiz, coordinador del proyecto para la construcción de la nueva infraestructura del mercado de Paucarbamba ante el Ministerio de la Producción, e impulsado por el Alcalde Antonio Pulgar, comentó que el perfil que realizó la gestión de Aguirre resultó desestimado porque tenía deficiencias.

Detalló, que de acuerdo al informe n. ° 04, remitido el 3 de mayo del 2018, le informaron que el perfil que elaboraron requería reformularse. Asimismo, la concepción técnica no es para un mercado minorista.

“El exalcalde no debe propalar una falsa información. El perfil que su gestión elaboró resultó descartado. Ellos proyectaron construir un supermercado, pero que no estaba dentro de los lineamientos de Producción para su financiamiento. Además, no estaba presupuestado, y buscaban que resultase incluido en el presupuesto fiscal del 2018”, precisó Salvador.

