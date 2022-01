Liga 2 no tiene equipos asegurados

Hasta la fecha no se sabe cuántos equipos van a participar en el campeonato de la Liga 2. Inicialmente con los que bajaron de la Liga 1 iban a ser 14, pero luego que la Federación Peruana de Fútbol dispusiera la vuelta a la Liga 1 de los clubes U San Martín y Binacional y el descenso del club Cusco FC, como consecuencia de un fallo emitido por el TAS, sólo serían 13. No obstante, tampoco los 13 están confirmados, porque hay clubes que aún no están considerados por tener problemas con su documentación.

Esto quiere decir que la ruta para el ascenso a la Liga 1 tendrá un obstáculo menos o incluso más, lo que sería más accesible para el cuadro huanuqueño del Alianza UDH, cuyo objetivo es el retorno inmediato a la Liga 1 y por eso está formando un equipo poderoso.

Los 13 equipos que tienen cupo en la Liga 2 son: Alianza Universidad de Huánuco, Juan Aurich de Chiclayo, Alfonso Ugarte de Puno (subcampeón de la Copa Perú 2021), Comerciantes Unidos de Cutervo, Cusco FC, Deportivo Coopsol de Chancay, Llacuabamba de Huamachuco, Los Chankas de Andahuaylas, El Pirata de Olmos, Santos de Nazca, Los Chavelines de Pacasmayo, Unión Comercio de Moyobamba y Unión Huaral.

El sorteo del fixture de este torneo está programado para la quincena de febrero y el inicio será en la primera semana de marzo.