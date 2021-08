Lionel Messi le dijo adiós al Barcelona entre lágrimas en una conferencia de prensa realizada por el club español. Su destino sería el Paris Saint Germain (PSG).

En conferencia de prensa, el delantero argentino Lionel Messi se despidió de manera muy emotiva del Barcelona tras 17 años jugando de titular.

El multicampeón con el club español explicó que su salida del club se debe a razones “económicas y estructurales”, ya que al club le era imposible inscribir al jugador en La Liga, al no poder cumplir con el “fair-play” financiero.

El astro argentino se tocaba el rostro y se quebró en medio de sus excompañeros de Barcelona, con quienes compartió mil vivencias. Ellos y los periodistas aplaudieron a la “Pulga” en este emocionante momento.

“Estos últimos días estuve pensando qué podía decir. La verdad es que no me salía nada. Estaba bloqueado, como lo sigo estando. Es muy difícil para mí, después de hacer toda mi vida aquí. No estaba preparado”, manifestó Messi.

“El año pasado, cuando se armó lo del burofax, estaba preparado y sabía lo que iba a decir, pero este año no. Este año mi familia y yo estábamos convencidos que seguiríamos aquí. Siempre antepusimos nuestro bienestar, estar en casa, disfrutando de nuestra vida en Barcelona, que es maravillosa en lo deportivo y lo cotidiano”, agregó.

Con respecto a su futuro manifestó: “El PSG es una posibilidad. Al día de hoy, no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado tuve muchas llamadas. Varios clubes se interesaron. Todavía no hay nada cerrado, pero sí estamos hablando”.

“Se lo prometí a mis hijos”, precisó Messi, quien también confía volver un día al Barça: “Ojalá pueda regresar a este club, en lo que sea. Ojalá pueda aportar para que este club siga siendo el mejor del mundo”.

“Toca despedirme de esto. Son muchísimos años. Llegué con 13 años, siendo muy chiquito. Después de 21 años, me voy con mi mujer y con tres catalanes argentinos. No puedo estar más orgulloso de lo que hice y viví en esta ciudad, a la cual volveré cuando termine fuera, porque es nuestra casa y así se lo prometí a mis hijos también”, finalizó el futbolista de 33 años.