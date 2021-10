Lionel Scaloni, Director Técnico de Argentina, ya tiene analizada a la Bicolor para el choque de esta noche.

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, habló en la previa al cotejo frente a nuestra Selección, y dijo que podría hacer algún retoque en el equipo que iniciará frente a la “Blanquirroja” en el Estadio Monumental de Núñez.

“Perú es un equipo bastante claro que juega bien a la pelota, tiene buen pie. No es un equipo acostumbrado a meterse atrás, afronta los partidos de la misma manera y es difícil”, señaló el estratega de la Albiceleste en conferencia de prensa.

“Perú juega de una manera muy marcada, siempre ha jugado igual, sabe a lo que juega, más allá de su situación en la clasificación. Es un equipo difícil. En las Eliminatorias anteriores, cuando nosotros teníamos que ganar para ir al Mundial, ellos hicieron su partido. Pudimos ganarlo, pero incluso perder. Siempre intenta atacar y no siente meterse atrás. Podrán cambiar, pero su manera de jugar es bastante clara”, añadió Scaloni.

Lo que sí no quiso dar pistas Lionel Scaloni, fue en lo referente a su posible once contra la Selección Peruana. “El equipo no se los puedo pasar, pero más o menos está en la línea de lo que venimos haciendo, con algún retoque que podemos hacer”, apuntó.

El DT albiceleste, mencionó que “Hay que dejar en claro que el equipo se arma en función del rival, pero la idea es la misma y se busca mejorar en función de lo que queremos, y no contra quién juguemos. Hay matices de cada equipo, pero nosotros tenemos variedad de jugadores y las aprovechamos para mejorar nuestro equipo y no en el daño que nos pueden hacer. Si tenés a tu equipo que puede mejorar en cada faceta, es lo mejor. Lo vamos valorando partido a partido y hacemos cambios o no”, finalizó.