Los niños están imitando las competencias el Juego del Calamar y las escuelas alertan a los padres

El juego del calamar, es un fenómeno global que ha motivado debates y conversaciones en todo el mundo. Pero de la misma forma, puede tener consecuencias inesperadas cuando no se respetan ciertas reglas. El juego del calamar” llegó a 111 millones de fans convirtiéndose en la serie más grande de Netflix de todos los tiempos.

El show muestra escenas muy violentas y, claramente está hecha para un público adulto. Ahora bien, todo indica que algunos niños lo han visto sin supervisión paterna, o peor aún, junto a sus propios padres. Lo realmente preocupante, es que más tarde han querido imitar los juegos que vieron en la vida real, con consecuencias nefastas.

El Juego del Calamar, trata de una competencia de vida o muerte a la que son invitadas cientos de personas que están endeudadas y, no tienen forma de pagar. Después del primer juego, que consiste en correr cuando una muñeca dice luz verde y detenerse cuando dice luz roja. A los participantes les queda claro, que se están jugando la vida. Luego estos tienen la oportunidad de cancelar el evento al hacer una votación, pero su estado de precariedad hace que casi todos regresen.

Los siguientes juegos no son menos mortales, en cada una de estas formas de entretenimiento infantil se apuesta la vida. Todo tiene sentido en la obra, pues se trata de una crítica al sistema capitalista y a la hiper competitividad que existe en países como Corea. Pero cuando los niños interpretan lo que ven en la pantalla como algo digno de imitar, es cuando comienzan los problemas. De acuerdo con Manchester Evening News, varias escuelas están enviado mensajes a los padres para advertirles sobre el peligro de la serie por posibles ataques “copycat”.

Un papá en Londres compartió a través de Twitter, que la escuela de su hijo envió una carta. Donde se dio a conocer que los niños estaban jugando su propio Juego del Calamar y, que los padres serían sancionados:

“No puedo creer, que la escuela de mis hijos haya tenido que enviar una carta diciéndoles a los padres que los niños están jugando su propia versión de El Juego del Calamar. Y que a los padres, se les aplicarán sanciones si sus hijos imitan El Juego del Calamar. La popularidad de este programa está al siguiente nivel.”

Una escuela en Bélgica, advirtió que los niños estuvieron golpeando a los jugadores “eliminados” en su versión de El Juego del Calamar. Así como en la serie estos eran asesinados al perder. Otra escuela en Reino Unido, tuvo que dar lecciones sobre “violencia y daño” para contrarrestar la popularidad del show de Netflix. Además, un portavoz comentó que se dieron lecciones a los alumnos, sobre los riesgos de ver contenido no apto para los menores.

En otros tiempos se prestaba menos atención al bullying, en casi cualquiera de sus manifestaciones. Pero desde hace algunos años se ha puesto mucha atención al problema, que puede acarrear traumas. Al igual que baja autoestima, e incluso daños físicos severos para los afectados. Por la situación no podemos culpar a Netflix, sino a los padres que no supervisan lo que ven sus hijos. Y, el hecho de que no les enseñan que no todo lo que ven en la televisión, es digno de imitarse.

La serie más vista de la historia de Netflix

El éxito de El Juego del Calamar ha sido abrumador a nivel mundial y se podría convertir en la serie más vista de la historia de Netflix. Por semanas ha estado en el primer lugar de lo más visto en varios países.

De acuerdo con lo visto al final de la primera temporada, parece que tendremos más de El Juego del Calamar en un futuro, aunque el creador de la serie dice que será muy diferente a la primera temporada. En las últimas semanas también ha aumentado la popularidad de series más o menos similares a El Juego del Calamar como Alice in Borderland.