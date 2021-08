Marvel: lanzó el primer tráiler Eternals

Mientras el estudio nos prepara para Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, que llegará a cines en septiembre. Marvel, lanzó el primer tráiler completo (que también es el tráiler final) de Eternals. Se estrena en noviembre solo en cine.

La adaptación que podrá ser vista por los seguidores de la franquicia este 5 de noviembre, si todo marcha como ha sido planeado por Marvel Studios. Que por ahora, no parece tener en mente la posibilidad de retrasar las películas, más cercanas a sus fechas de lanzamiento.

Bajo la dirección

Chloé Zhao, Eternals promete ser una aventura épica en todo el sentido de la palabra, que sumergirá al público en una experiencia cósmica al presentar a un grupo de seres longevos que han desarrollado tecnología nunca antes vista, siendo esta, quizás, la razón por la cual han permanecido en las sombras por tanto tiempo, dejando que los humanos se encarguen de sus propios asuntos y se concentren en las amenazas interestelares que hemos visto en pantalla. Sin embargo, muchos siguen preguntándose quiénes son estos seres “eternos” y cuáles son los cambios que podrían tener al llegar al cine.

Eternals

Surge de los cómics que se originaron en 1976, donde se introdujo a una raza de humanos diseñada por los alienígenas. Conocidos como Celestiales para proteger la Tierra. Por supuesto, las cosas no salieron según lo planeado y, la vida en la Tierra se desarrolló en diferentes líneas.

Sin embargo, los Eternos se quedaron para proteger al planeta de los Deviants, experimentos celestiales que tampoco evolucionaron como se esperaba. En un punto de la historia, esa filosofía de dejar solos a los humanos no fue adoptada por todos los miembros de la raza, y estalló una guerra civil que llevó a los Eternos a poder almacenar energía cósmica en sus propios cuerpos y usarla de diversas maneras.

Igual, como ocurrió con Black Widow, Eternals fue retrasada casi un año exactamente debido a la pandemia de COVID-19. La cinta se habría estrenado en noviembre de 2020 y ya estuviéramos mucho más adelantados en cuanto al contenido que había preparado Marvel para estrenar el año pasado originalmente.