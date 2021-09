Medina manifiesta que gestión de Alvarado no es transparente

Elizabeth Medina Hermosilla, congresista de la república, aseguró que la gestión del gobernador Juan Alvarado Cornelio no es transparente, porque no cumple con las promesas que hizo a los productores agropecuarios de Huánuco. Asimismo, cuestionó que no haya asistido a la reunión con los representantes de los agricultores y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Medina no fue invitada por Alvarado para la reunión de ayer desarrollada en el auditorio de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Pero los dirigentes de los productores agrarios de Huánuco la invitaron para que participara de la cita. Donde los agricultores demandan el financiamiento para el proyecto de entrega de insumos agrícolas.

La legisladora dijo que Alvarado solo se dedica a pedir más dinero al Gobierno central, pero que todos conocen cuál ha sido el desarrollo de su trabajo en lo que va de su gestión. “Él quiere que el Estado le dé más dinero. No es transparente con sus acciones y mece a los agricultores”, puntualizó Medina.

Encuentro con los agricultores

Es importante mencionar que la congresista Medina durante el encuentro se comprometió a representar a los agricultores en la gestión de sus demandas. Además, la parlamentaria exigió a los funcionarios del Gorehco rendir cuenta de los 2 700.00 soles que el gobernador Alvarado se comprometió para financiar el proyecto de entrega de insumos agrícolas.