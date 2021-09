Miguel Araujo manifestó su deseo de estar en la fecha triple de octubre y lo que aportaría Farfán en la Selección Peruana.

Este viernes Ricardo Gareca presentará la lista de convocados para la fecha triple de octubre en donde enfrentaremos a Chile, Bolivia y Argentina, respectivamente.

El defensa nacional Miguel Araujo dijo que se encuentra bien preparado para volver a la Selección peruana en esta fecha triple de las Eliminatorias sudamericanas que se jugarán en octubre próximo.

El zaguero que juega en el Emmen de Holanda también se animó a comentar sobre el presente de Jefferson Farfán y lamentó la lesión de André Carrillo.

En diálogo con un medio capitalino, el zaguero peruano indicó que está “listo para jugar ante Chile, estoy preparado. Entreno todos los días en mi club mirando de reojo a la Selección para poder entrar y estar en el once, primero hay que estar en la lista”. Además, sostuvo que “la comunicación con el comando técnico es constante. Sobre todo en el tema post partido por si hay golpes. Me llaman para ver el tema de recuperación”.

Cuando le consultaron por su continuidad en el Emmen de Holanda, el defensa nacional comentó que “decidí quedarme hasta diciembre en Países Bajos, pelear el ascenso y ya en ese mes tomaremos la mejor decisión”.

Araujo también se refirió sobre el presente de Jefferson Farfán. “Yo creo que Jefferson sí podría ser convocado para el partido contra Chile. Si no está para 90, puedes darle 15 minutos y resuelve. Él ha entrado y ha marcado en estos últimos partidos. Definitivamente me alegra la situación de Alianza Lima, yo soy hincha y siempre lo he dicho. Qué bueno que esté peleando arriba, que haya vuelto Farfán y con goles. Es un líder y siempre va a sumar, estoy contentísimo”.

Así como destacó el desempeño de Farfán, así como el de Gustavo Dulanto, por quien admitió que está “hinchando por él, por su equipo y para que le vaya bien”, no pudo evitar referirse a André Carrillo y su posible ausencia en octubre. “Si André Carrillo es baja, ofensiva y defensivamente perderíamos mucho. Esperemos que pueda recuperarse en una semana o una semana y media para que al menos sume minutos”, finalizó.