Ministro del Interior debe más de S/ 60 mil en impuestos a la Sunat

El titular del Ministerio del Interior, Luis Barranzuela, debe S/ 60.200 en impuestos no cancelados a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Ante esto, Barranzuela afirmó en una entrevista que se volvió a retomar el pago; sin embargo, la deuda se mantiene.

“En un momento por un tema pandémico se fraccionó, se dejó de pagar y se ha vuelto a pagar. Hemos vuelto a retomar y respetar al ente recaudador”, expresó el cuestionado ministro.

“Yo soy un hombre de Cristo. He aprendido algo como cristiano: Tu pasado no define tu presente y no define tu futuro por supuesto. Soy un hombre normal, como cualquier ser humano no me siento con esa etiqueta de inmoral”, añadió.

Por otro lado, Barranzuela rechazó que su despacho haya dispuesto la cancelación de operativos contra los cultivos de hoja de coca que son destinados al narcotráfico.

Además, el titular del Mininter alegó que sus declaraciones no motivaron a Fidel Pintado para renunciar a Devida, programa que busca promover cultivos alternativos y erradicar los ilegales. “No, no creo que haya motivado. No no lo conozco (a Fidel Pintado), no me gustaría conocerlo tampoco”, puntualizó.

