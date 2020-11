Mototaxistas piden agilizar entrega de trimóviles retenidos

Igualmente que, así como son rápidos para colocar la papeleta, deben ser rápidos para entregar los vehículos retenidos

Un grupo de mototaxistas que transitan por Huánuco se acercó a la sede de la Dirección de Transportes para pedir; cumplan con la entrega de los vehículos luego de la cancelación de la multa.

El transportista Víctor Córdoba dijo que su trimóvil está retenido desde el día sábado por no cargar tacho de basura.

“El día sábado me abordaron por no cargar el tacho de basura, me pusieron una papeleta; ya la pagué y no entregan el vehículo. No hemos trabajado estos días, es injusto”, aseveró el transportista.

Igualmente pidió que, así como son rápidos para colocar la papeleta deben ser rápidos para entregar los vehículos retenidos.

“Deben cumplir, si nosotros pagamos deben entregarnos inmediatamente nuestro trimóviles. Estoy desde temprano en la mañana, cancelé mi papeleta y a esta hora del mediodía tampoco me entregan mi bajaj. Queremos que cumplan con su trabajo, pero completamente”.

Otros de los mototaxistas presentes indicaron que le pusieron papeletas por no tener alcohol. “Se están aprovechando de nuestras necesidades, sin nombrar el mal trato que nos dan estos inspectores”.

