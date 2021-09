“Estamos trabajando en la sensibilización para que cuando ya se multe, los infractores no tengan la excusa de que no se les avisó”, así lo advirtió Loarte, quien afirmó que desde el mes de octubre se aplicarán papeletas de infracción a los vehículos que no respeten la ciclovía.

Es de recordar que para este 15 de septiembre, se tiene prevista la puesta en funcionamiento de manera oficial de la ciclovía. La Gerencia de Transportes se encargará de fiscalizar el buen uso y colocar la respectiva papeleta a los infractores.

Loarte sostuvo que ya está por aprobarse la ordenanza municipal donde se van a establecer las multas a los vehículos e infractores.

Detalló que las multas serán por circular dentro del espacio destinado para bicicletas. Otra por estacionarse en la ciclovía y, la tercera es para los que dañan los bolardos. Asimismo, se considera la retención del vehículo para que sean llevados al depósito municipal.

Esta obra financiada por el Ministerio de Transportes (MTC) tuvo una inversión de alrededor de 400 mil soles.

El exregidor y abogado Julio Cantalicio Rivera presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial contra José Luis Villavicencio Guardia, alcalde de Huánuco. Así como contra el jefe del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (Promovilidad) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Con esa medida busca que se desmonte y retire la ciclovía.

En su acción de amparo, indica que la ciclovía ocasiona una grave congestión vehicular y peatonal en la ciudad. Además, atenta contra el derecho del libre tránsito amparada por la Constitución Política del Perú. Además, argumenta que la inversión de 409 361.99 soles es un despilfarro de recursos del Estado.