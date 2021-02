Ollanta Humala, actual candidato presidencial por el Partido Nacionalista, manifestó que este tributo a los que más tienen ayudará a financiar el Estado. Se autodenomina el candidato de “los de abajo”.

Humala defiende su propuesta de un bono de 800 mensuales por un año, pues afirma que hay dinero de los presupuestos no ejecutados.

A cerca de dos meses de las elecciones, Ipsos le da 4% de preferencia, IEP 2.8%, y es el candidato con mayor antivoto (73%).

En cuanto a cómo espera llegar a la segunda vuelta Ollanta Humala señaló que trabajara más informando a la gente lo que se ha hecho para vencer el antivoto.

¿En qué centrará su información: en su plan de trabajo o en lo que hizo en su Gobierno?

Las dos cosas. El único candidato que no es un salto al vació, somos nosotros. El resto, con el respeto que me merecen, lo son. Irónicamente así nos llamaban en el 2006 pero estos quince años de experiencia política y cinco de gobierno nos dan solvencia. Hay dos elementos claves: la experiencia de haber gobernado, para enfrentar la mayor crisis económica, sanitaria y política que ha vivido el país después de la guerra con Chile; y por otro lado, una gestión de gobierno en el cual, la población en general puede ver objetivamente, más allá de prejuicios, todo lo que se ha hecho en el Gobierno nacionalista en el quinquenio 2011-2016… De acá al 28 de julio, hay poco que esperar porque este Gobierno, autodenominado provisional, no está en capacidad de hacer grandes cosas.

¿Cómo trabajar en esas circunstancias?

Del Fondo de Estabilización Fiscal, de los 8,200 millones de dólares que dejamos, el año pasado creo que solo quedaba un millón, y del Tesoro Público probablemente quede un tercio o la mitad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de 28 de julio? En políticas de Salud tenemos que retomar la reforma que iniciamos aumentando el presupuesto de poco más de 2% del PBI a más del 3%, y que esta gestión redujo.

¿A cuánto lo pondría?

La tendencia debe ser a 6% que es más o menos el promedio de países de renta media. Pero dependerá de las circunstancias. El tema es que debemos recuperar los hospitales y reforzar la red primaria de atención pública que son los centros y postas médicas, y los llamados hospitales estratégicos que se creó en el Gobierno nacionalista… Tenemos que motivar al personal de la salud y formalizar el CAS o el sistema laboral provisional y precario, porque ha colapsado el sistema. Tenemos que dar normas de urgencia para facilitar el reconocimiento de títulos médicos a tantos peruanos y extranjeros graduados en universidades del exterior que ahora no pueden trabajar… En el lado de los más vulnerables, relanzaríamos los programas nacionalistas de empleo temporal que creamos, que eran Jóvenes Productivos y Trabaja Perú, y las bolsas laborales en cada región del país para darle, de forma rápida e inmediata, empleo a las mujeres vulnerables y jefas de hogares en obras de muros de contención, enrocamiento de ríos, pistas y veredas, etc.

¿Es viable? usted dice que no quedan muchos fondos.

Una cosa es que el Gobierno haya dilapidado los fondos del ahorro nacional y debe rendir cuentas de qué se ha hecho con eso frente a los resultados, que en mi opinión son desastrosos. Pero yo no he dicho que no haya plata en el Estado, claro que la hay. Para darle una muestra, del presupuesto general de la República del año pasado, hay 30 mil millones de soles que no se utilizaron por la baja ejecución presupuestal de los ministerios y esa plata está en el MEF. Y si buscamos la plata de programas de mantenimiento e infraestructura que no se han utilizado el año pasado, o este año, vamos a encontrar más. Es perfectamente financiable (el bono) porque, además, en nuestra propuesta está crear el impuesto a la riqueza, que ayudará justamente a cubrir las falencias que pueda tener el Estado en materia de financiamiento.

¿Con un impuesto a la riqueza?

Sí, con esas letras, un impuesto a la riqueza. Además, tenemos antecedentes, porque en el Gobierno nacionalista creamos el impuesto a las sobreganancias mineras, que es un impuesto a la riqueza pero a las mineras. Ahora estamos hablando del resto de la sociedad que tendría que entrar.

¿A partir de cuánto?

Eso es un tema técnico que se verá, y que será materia de discusión del nuevo Parlamento.

Su candidato a la vicepresidencia, Alberto Otárola, dice que usted va a poner orden. ¿Es como la mano dura anunciada por Keiko Fujimori?

No. Usted con una mano dura puede dar un puñete y puede cometer un abuso, pero yo no me refiero a eso, sino a una mano dura que no se case con los poderes económicos. Nosotros no podemos privatizar la política como ha sido costumbre de los partidos tradicionales. La mano dura significa que el Gobierno trabajará para el pueblo, para los de abajo.

En su lista al Congreso lleva tres candidatos con condenas penales, uno de ellos por no cumplir con el pago de alimentos. ¿Van a continuar?

Lo que hemos hecho es someternos enteramente a las nuevas reglas de juego que ha puesto el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y ellos han puesto una ventanilla única por donde se filtran obligatoriamente a todos los candidatos. Si hay algún problema de filtración, ellos tienen que mejorar la ventanilla. Se procederá de acuerdo a ley. Yo no sé si hoy día se puede hacer lo que usted señala.

Pero por un tema ético, pues si bien este candidato ya cumplió su pena, es delicado que no haya pagado la pensión de su hijo.

Vamos a aplicar la ley. Yo no tengo conocimiento de esto, sino lo ve el comando electoral. Yo estoy haciendo la campaña. Hay temas que los tiene que ver órganos jurisdiccionales del partido directamente con el JNE. Dentro de las propuestas, obviamente, condenamos cualquier delito.

