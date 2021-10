La titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco dispuso nueve meses de prisión preventiva contra Juan Manuel Ramírez Flores (35), acusado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual en grado de tentativa.

El fiscal a cargo de la investigación argumentó que Ramírez Flores realizó tocamientos indebidos e intentó ultrajar sexualmente a una menor de 14 años, hija de su trabajadora, en el interior de su oficina, ubicada en el jirón Juan Velazco Alvarado, comité cinco de Aparicio Pomares.

La madre de la víctima denunció: “A las 6:30 p.m. el señor Juan Manuel me ordenó realizar cobranzas en el turno de la noche, al ser mi jefe, yo acepto y cumplo su orden y me retiro a realizar las cobranzas y mi hija se quedó en la oficina sacando copias”, narró la madre de familia.

Al promediar las 7:10 p.m., la madre recibió una llamada de su cuñada, quien le pidió que volviera a su casa, ubicada en el cuarto piso del mismo edificio, donde funciona la oficina de la entidad financiera “Opción”, donde Juan Manuel Ramírez era el jefe.

“Cuando llegue mi hija estaba llorando y me contó que mi jefe, Juan Manuel Ramírez Flores, le había tocado sus partes íntimas, y tenía marcas que le había jaloneado la ropa; en eso mi jefe Juan Manuel vino y nos pidió disculpas, diciendo que solo le había besado, que lo perdonáramos, y se fue”, contó la madre.

En tanto, la pequeña, manifestó: “El jefe de mi mamá (Juan Manuel Ramírez) me comenzó a besar en la boca, luego me sujetó fuerte en los brazos, después me tocó los pechos, luego rompió mi body y empezó a tocar con su manos mis genitales, después se sacó su pantalón y con su miembro empezó a tocar mis genitales, entonces le pateé por su entrepierna y me dejó, y ahí me escapé”, narró llorosa.

En el examen de medicina legal, los peritos concluyeron que la menor “presenta signos de lesiones traumáticas recientes en genitales externos sin desfloración himeneal”.

La magistrada, tras analizar los hechos, y verificar el examen del médico legista, luego de varias horas de audiencia virtual, declaró fundado el pedido de prisión preventiva hecho por la fiscalía, por lo que el sujeto será recluido en el penal.