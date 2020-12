Actualización

Un paciente de 79 años falleció la noche del viernes 25 de diciembre por falta de oxigeno en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital II de EsSalud Huánuco. El deceso del adulto mayor habría ocurrido por la disminución de flujo de oxígeno medicinal y porque no toleró la intubación.

Según el cuerpo medico de EsSalud, la carencia de este medicamento gaseoso obligó a los médicos a mover a una paciente de su cama a otra para que compartan el oxígeno. “Hubo disminución de flujo de oxígeno en los diferentes puntos de salida de UCI y en las camas del área de Cuidados Intermedios. Esto generó desaturación en los pacientes con flujos altos de oxígeno”, relató la fuente.

Por su lado, Jaime Valderrama Gaitán, director del Hospital II de EsSalud, dijo que en dicho nosocomio no hay desabastecimiento de oxígeno, y que tampoco tiene el reporte de la muerte del adulto mayor por insuficiencia de ese medicamento denunciado por un grupo de médicos.

“Tenemos suficiente oxígeno para atender a nuestros pacientes. Quizás la muerte sea producto de una mala praxis médica. Hasta ahora no tengo la denuncia ni queja de los familiares del occiso. Además, el jefe de Servicio y de Guardia no han reportado el caso”, explicó el galeno.

