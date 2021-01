Piden que Alvarado deje presidencia del Comando COVID-19 de Huánuco

Ante la falta de una estrategia y dirección para frenar el incremento exponencial de infectados y muertos por el COVID-19 en la segunda ola, Joel Cruz Gutiérrez, alcalde del distrito de San Rafael, pidió que el gobernador Juan Alvarado Cornelio, presidente del Comando COVID-19, deje de presidir este grupo de trabajo y se designe a un especialista en salud.

Agregó, que si el Comando COVID-19 no plantea una estrategia, en Huánuco ocurrirá una avalancha de infectados y fallecidos por el coronavirus en los próximos meses. “Por el bien del departamento Alvarado debe dar un paso al costado, y dejar el puesto a un especialista en salud para que plantee un plan con conocimiento de causa”, explicó el edil.

A este pedido se suma Juan Ferrer Fabián, consejero por la provincia de Huánuco, quien dijo que el trabajo del Comando COVID-19, dirigido por Alvarado, es nulo, puesto que no tiene los criterios para enfrentar la segunda ola de la pandemia que está enlutando a muchas familias de Huánuco por la inacción de este grupo de trabajo.

Calificó como una “payasada” que el Comando COVID-19 haya dado 24 horas al ejecutivo para que atienda sus demandas, pero hasta ahora no llega nada del Gobierno. Agregó, que el Gobierno regional debe destinar los fondos económicos necesarios para enfrentar la pandemia. “Alvarado debe dejar de presidir el comando porque no entiende la dimensión de virus. El cargo le cayó muy grande. La población debe presionar para que renuncie”, alentó.

SIN PLAN.

Fernando Ramos Maguiña, ex director de la Dirección Regional de Salud y hombre de confianza de Alvarado, manifestó que el Comando COVID-19 no cuenta con un plan de acción claro para afrontar la segunda ola de la pandemia. “Aún no estamos en el peor momento. Por ello, es necesario contar con una estrategia agresiva para hacer frente al COVID-19. No vi nada concreto en la última reunión, no hay ruta, ni quien la comande”, cuestionó.

