José Carvallo, portero nacional, habló sobre la importancia de ganarle a Chile en Lima para seguir con vida en las Eliminatorias a Qatar 2022.

Los seleccionados del torneo local continúan entrenando en La Videna y, entre ellos, José Carvallo, arquero de Universitario de Deportes, conversó con un medio capitalino sobre la preparación de la ‘blanquirroja’ previo a la fecha triple.

“Estoy muy contento y agradecido de estar en la Selección, los primeros días han sido de recuperación por los partidos del torneo local, estamos con mucha ilusión”, indicó el ex portero de Melgar de Arequipa.

Asimismo, sobre las expectativas para los tres encuentros, el guardameta agregó: “Queremos lograr los nueve puntos, ese es el objetivo. Primero tenemos que enfocarnos en Chile, hay que ganar de local, el primer partido es importante, te da confianza y te motiva. Los primeros tres puntos son importantísimos”.

Por otro lado, el portero también habló de cómo ha visto a Jefferson Farfán: “Todavía no vienen algunos muchachos del extranjero, he estado entrenando con Jefferson, me pone contento su momento y su recuperación ha sido increíble por todo el sacrificio y constancia que ha tenido, creo que no es fácil y es de admirar. Los partidos en los que viene entrando viene solucionando problemas en su equipo y eso le hará bien a la selección”.

Sobre el retorno de algunos jugadores a la Selección, tales como Miguel Araujo, Santiago Ormeño, Carlos Zambrano y Yordy Reyna, Carvallo agregó: “El regreso de todos a la selección es importante para estar todos juntos, es una fecha triple que es clave y necesitamos de todos. Hay muchos jugadores con amarillas, otros no van a estar la primera fecha y cada uno va a aportar desde donde toque para el objetivo que tenemos que es ir al Mundial”.