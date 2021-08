Premios EMMY 2021, la ceremonia se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre, en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California. Será conducido por el actor y cómico estadounidense Cedric the Entertainer. A esto se le suma que, en caso de que la situación epidemiológica lo permita, la entrega sería realizada con público presente.

Si un rodaje es difícil de llevar a cabo en tiempos de coronavirus, lo es también la celebración de entregas de premios. Los actores y actrices, procedentes de todo el mundo, corresponden en estos eventos los abrazos, besos y sacudidas de manos del resto de posibles galardonados.

Se estila, saludar desde la alfombra roja a miles de personas, que se agolpan para poder ver a sus personajes favoritos en carne y hueso. Abrazos de emoción y besos entre los fanáticos. Al conseguir ver a sus estrellas favoritas en persona.

EL 2021 arroja algo de luz a la celebración de estas entregas de premios: desde la organización de los Premios Emmy han anunciado que los nominados podrán asistir presencialmente a la entrega de premios en una edición que se celebrará al aire libre.

Aunque se acaban de enviar las invitaciones, los equipos nominados de tres o más ahora estarán limitados. A no más de cuatro invitaciones por nominación, antes de lamentar que haya nominados, que no vayan a poder asistir presencialmente en la gala.

En cuanto a la lista de nominados, la misma fue presentada, en esta ocasión con un evento totalmente virtual, por el actor Ron Cephas junto con su hija Jasmine Cephas Jones y el CEO de ATAS, Frank Scherma.

Cabe recordar que la pandemia afectó también la composición de la lista de nominados, ya que hay una gran cantidad de series que no lograron entrar debido a que sus tiempos de filmación se vieron retrasados por culpa del Covid-19. Entre las mismas destacan “Stranger Things“, “Better Call Saul“, “Ozark“, “Killing Eve” y “Succession” cómo las ausencias más llamativas.

Esta última, producida por HBO, fue la ganadora del premio a Mejor Serie Dramática en los Emmys 2020 y su ausencia deja a The Crown como gran favorita al premio, lo cual se volvería la primera serie de Netflix en obtener uno de estos galardones.

Disney+ con varias nominaciones

Igualmente, la verdadera sorpresa en la lista de nominados está en las diferentes series. Disney+, con “El Mandaloriano” y “Wandavisión” llevándose gran parte de las nominaciones. Hay que recordar que la plataforma comenzó a estar disponible recién a finales de 2019. Por lo que estos Emmys, son los primeros en los que puede participar.

Los nominados que participaron en producciones de Disney son “El Mandaloriano” cómo Mejor Serie Dramática, “WandaVisión” cómo Mejor Serie de Comedia, Paul Bettany cómo Mejor Actor Principal en una Miniserie y Elizabeth Olsen cómo Mejor Actriz Principal en una Miniserie, entre otros. En total, ambas series consiguieron 47 nominaciones.

Lista de todos los nominados

En cuanto a las categorías más interesantes, destacan que los nominados a Mejor Serie Dramática son “The Boys“, “Bridgerton“, “The Crown“, “The Handmaid’s Tale“, “Lovecraft Country“, “Pose“, “The Mandalorian” y “This Is Us“.

Para Mejor Serie de Comedia están nominadas “Blackish“, “Cobra Kai“, “Emily in Paris“, “The Flight Attendant“, “Hacks“, “The Kominsky Method“, “Pen15” y “Ted Lasso“, mientras que en Mejor Miniserie aparecen “I May Destroy You“, “Mare of Easttown“, “WandaVision“, “The Underground Railroad” y “Gambito de Dama“.

La lista de nominados, que incluye actores, actrices y series animadas que podrían ganar el galardón este año la podés ver acá.

La organización demostró su ilusión por el hecho de que el público vuelva a estar presente en la gala. Sin embargo, tras hablar con los expertos en salud y seguridad del condado de Los Angeles, han decidido restringir la presencia de asistentes al evento.