Cinematográfico de Marvel continúa con la Fase 4, la franquicia se diferencia cada vez más y viene compartiendo a través de Disney + series que tienen a sus héroes de protagonistas. En hora buena, “WandaVisión” nominada a los Emmy 2021.

Por primera vez en la gala de los Emmy 2021, una producción de Marvel ha alcanzado un lugar entre lo mejor del año. Luego de que las historias de diferentes personajes, tomaran un rumbo hacia la tv en plena pandemia, contexto en el que la productora, se vio impedida de estrenar o filmar sus películas.

WandaVision, serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, ha sido una de las mejores que ha desarrollado Marvel. Todo indica que la crítica piensa lo mismo, ya que su actriz ha sido nominada a los Premios Emmy 2021.

En la edición de este año del evento, Wandavision, competirá en la categoría de mejor miniserie. Este galardón, al que también aspiran “I may destroy you”, “The queen’s gambit,” “Mare of easttown y The underground railroad”.

Por su parte, Elizabeth Olsen irá por el premio a mejor actriz protagonista, de una miniserie o película de televisión. En dicha categoría ha sido incluida junto a Cynthia Erivo, Michaela Coel, Kate Winslet y Anya Taylor-Joy.

Nominación a los Emmy 2021 Paul Bettany

Intérprete que da vida a Visión, él compite como mejor actor protagonista de una miniserie o película de televisión, junto a Hugh Grant, Ewan McGregor, Lin-Manuel Miranda y Leslie Odom Jr.

Para el show con Olsen y Bettany, la competencia no será fácil. Quizás su más grande competidora es Gambito de dama, serie de Netflix con Anya Taylor-Joy, la cual ha obtenido varios reconocimientos en ceremonias de premios.