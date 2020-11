Un grupo de ciudadanos realizó una protestan en las instalaciones de Seda Huánuco para pedir explicaciones; sobre el aumento desproporcionado en el cobro del vital líquido.

Los clientes afectados indicaron que en algunos casos se pagaba 23 soles mensuales antes de la pandemia; ahora tienen que cancelar más de 200 soles mensuales.

“A mí me venían 250 y ahora estoy pagando 600, 700 y 800 soles. Ya debo 7000 soles. Esto es un abuso y la empresa no nos quiere dar una explicación oportuna de esto”, indicó un ciudadano afectado.

Por otro lado, una fémina que también protestó dijo que antes de la emergencia nacional ella pagaba muy poco; ahora tiene que pagar casi la mitad de su sueldo para este servicio.

“Además los números que ponen para reclamos, no los responden. Nos cobran mucho y hay días que no tenemos agua; en muchos casos nos quitan el agua a las 6 de la tarde todos los días”, manifestaron.

Indicaron que el personal de seguridad de la institución no los deja ingresar; esto, para recibir una explicación adecuada de lo que está sucediendo.

“Es un abuso, no nos dejan ni hacer reclamo, un tiempo no tuvimos agua y nos dijeron que habría descuento; pero no hubo y ahora llegó más caro el servicio, por eso protestan”.

