Reggaetoneros que están nominados a los Latin Grammy

La polémica entre los Latin Grammy y un género como el reggaetón está de vuelta, tras las declaraciones del cantante colombiano J Balvin, quien acusó en días pasados que no tienen el reconocimiento que deberían y aseguró que los necesitan.

Cabe señalar que para la edición 22 de la entrega de premios, la Academia Latina de la Grabación anunció que añadió una categoría.

Entre los artistas nominados de dicho género están: Bad Bunny (Álbum del año, Grabación del año, Mejor álbum de música urbana, Mejor Canción de Música Urbana, junto a Jhay Cortez); J Balvin (Canción del año, Mejor Canción de Música Urbana, junto a Tainy), Maluma (canción del año); Rauw Alejandro (canción del año, Grabación del año), Ozuna (Mejor álbum de música urbana).

“Tras múltiples reuniones y comentarios por parte de nuestros miembros, es un gran gusto para nosotros que el Consejo Directivo haya aprobado ciertas modificaciones al proceso de premiación”, de acuerdo con lo expresado con los miembros de la Academia.

Fueron tres categorías, entre las que está “mejor interpretación de reguetón”, habrá que reconocer que es uno de los géneros más escuchados en los últimos años. En el 2019 hubo una propuesta bajo el lema “sin reggaetón no hay Latin Grammy”, en los que estuvieron involucrados artistas como Nicky Jam, Daddy Yankee, Maluma, J Balvin y Karol G.

Nominados de Mejor Interpretación de reguetón:

Tu veneno, J Balvin

La tóxica, Farruko

Bichota, Karol G

Caramelo, Ozuna

La curiosidad, Jay Wheeler, DJ Nelson & Myke TowersMejor Canción de Rap/Hip Hop

Booker T – Bad Bunny

Condenados – Akapellah

La vendedora de placer – Lito MC Cassidy

Sana Sana – Nathy Peluso

Snow tha product: BZRP Music Sessions, VOL.39 – Bizarrap, Snow Tha Product

Opiniones de sus colegas

Consecuencia de los expresado por el cantante colombiano, René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, criticó la decisión de boicotear los premios y lo que ha expresado por lo que cuestionó la razón por la que no expresó lo mismo el año pasado.

“Tienes que entender, José, que es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. No me malinterpretes. Tú música es como si fuera un carrito de hot dog, a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín. El punto es, José, que si tú no tienes lápiz le tienes que bajar 20”, dijo en un mensaje que compartió en Instagram.

Mientras que Pepe Aguilar opinó que se dediquen a hacer música, “y si realmente no les importan los premios ¿por qué hacen tanto pedo?”

¿Cuándo y dónde se realizará la entrega de los Latin Grammy?

Día: 18 de noviembre

Lugar: MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

Hora: 19:00 horas

Canal: TNT

Categorías premiadas: 53