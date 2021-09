Yotuel Romero “El movimiento urbano no inició contigo” este mensaje es para J Balvin

El pasado martes, J Balvin arremetió contra la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Esto, por considerar que no “dan respeto” y “no valoran” al género urbano “pero nos necesitan”. Ante ello, Yotuel Romero, quien recibió dos nominaciones al Grammy Latino por su canción “Pa’mi vida”y justamente de dicho ritmo musical, respondió de manera frontal y contundente a su colega.

Este mensaje va para Balvin, para ti mi Balvin”, mencionó Yotuel en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “Estabas diciendo que los Grammys no estaban reconociendo la autenticidad del movimiento urbano porque, según tú, solamente tiene las nominaciones y no estás muy contento de cómo se hicieron las nominaciones. Te voy a decir algo mi Balvin, el movimiento urbano no empezó contigo, empezó hace años con Orishas con el disco A lo cubano, en el 99, nos nominaron a Best Alternative porque no existía ni la categoría de rap”.