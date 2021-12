Salud Sexual || La mujer frígida, causas y tratamiento

La mujer frígida no es la que no puede disfrutar o la que siente una falta de deseo, sino la que sufre la ausencia de todo tipo de placer en las relaciones sexuales. Es decir, durante la penetración, la persona frígida no tiene sensaciones eróticas.

La frigidez

La frigidez en la mujer es cuando no se tienen deseos sexuales o no es capaz de conseguir ningún tipo de satisfacción en las relaciones sexuales. La frigidez es una forma muy frecuente de impotencia sexual femenina. Las principales razones detrás de esto son de naturaleza psicológica.

Este comportamiento se convierte en disfunción cuando es crónico o después de iniciar los juegos eróticos, la mujer no obtiene satisfacción y no hay respuesta fisiológica en la zona vaginal.

Es muy importante no confundir la frigidez con el vaginismo (la penetración resulta difícil o imposible por la contracción involuntaria de los músculos pélvicos) o con la dispareunia (relaciones sexuales dolorosas por cicatrices y otras heridas).

Causas de la frigidez

Hay muchas causas que pueden originar la frigidez pero todas ellas englobadas en psicológicas o fisiológicas. Algunas de estas causas pueden ser:

Traumas durante la infancia o haber tenido una educación estricta desvalorando la sexualidad.

Toma de antidepresivos.

Malformación genital.

Falta de confianza en una misma.

Torpeza de la pareja en la cama, brutalidad del compañero, que no sabe cómo actuar.

Ausencia de sentimientos.

Problemas hormonales o algunas enfermedades, etc.

Tratamiento de la frigidez

La frigidez, como otras enfermedades, requiere de un tratamiento adecuado y apropiado, que se elige sobre la base de las causas de la enfermedad.

Si la causa es fisiológica se administra medicación que suelen ser hormonas pero si la causa es psicológica, es solo cuestión de tiempo y esfuerzo, porque en este caso la razón es la propia mujer, en su estado de ánimo. A veces es necesario un tratamiento en conjunto con un experto en sexología a través de terapia de pareja.