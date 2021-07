Secretario de Perú Libre afirma que nuevo gabinete está listo

Richard Rojas afirmó que Pedro Castillo ya tiene todos los nombres de los próximos ministros

El secretario de Perú Libre en Lima, Richard Rojas, indicó que el presidente electo Pedro Castillo terminó de armar el nuevo gabinete de ministros. Ellos serán presentados en los próximos días.

El militante de Perú Libre, sostuvo que Castillo sostendrá una reunión con ellos, el equipo técnico del partido y militantes antes de presentarlos.

“Siempre hemos dicho que el gabinete debe estar integrado por el pueblo y obviamente el pueblo tiene distintos tintes políticos. Todo el gabinete está completo, incluso hay más de los solicitados”, expresó a la prensa.

No obstante, Rojas afirmó que hay los nombres de los integrantes del nuevo gabinete están en una “lista confidencial” a la que él no ha tenido acceso por lo que no pudo revelar quienes son. Asimismo, consideró que “sería muy bueno” que una mujer lidere el próximo Consejo de Ministros.

En otro momento, el secretario general declaró que la agenda de Castillo está enfocada en realizar un proceso de transición de forma ordenada para realizar una buena gestión. En esa línea, apuntó que la vicepresidenta Dina Boluarte, él y otras personas más pertenecen al equipo de Perú Libre, que se reunirá con los miembros que designó el Ejecutivo para el traspaso de poderes.

Por otro lado, Rojas felicitó al Jurado Nacional de Elecciones por el trabajo realizado a lo largo del proceso electoral, especialmente en la segunda vuelta. El militante de Perú Libre aseguró que el órgano electoral hizo una buena labor frente a los pedidos de Fuerza Popular de anular votos e impugnar mesas.

“Nosotros hemos sido pacientes porque sabíamos que esta lucha iba a ser difícil, teniendo los antecedentes de las elecciones anteriores con PPK y cómo se comportó la señora Keiko, pero también confiamos siempre en la independencia del jurado, al cual también felicitamos por su trabajo realizado”, dijo.