‘Sex and the City’ está de vuelta y, Sarah Jessica Parker, lo ha publicado en instagram. La muy esperada imagen por parte de los admiradores de la serie que inició a finales de los 90’s y que se ha convertido en todo un éxito por décadas.

Y es que la serie “Sex and the city” está de vuelta o por lo menos sus personajes principales. Ahora el reboot se llamará “And just like that” (Y así”), que es una frase que el personaje principal de la trama ‘Carrie Bradshaw‘, interpretado por Parker usaba de vez en cuando.

La misma actriz, quién también es productora de la serie, quien ha subido la imagen donde se le ve junto a las otras actrices que protagonizan el show. Se les ve caminando, por las ocupadas calles de Manhattan luciendo súper glamorosas.

Se pudo ver a Parker al centro de la imagen haciendo derroche de estilo como acostumbra su personaje es el más fashionista de la serie. Las actrices que la acompañan Cynthia Nixon, que da a la vida a la abogada ‘Miranda Hobbes‘ y a Kristin Davis que interpreta a ‘Charlotte York‘, que lucen empoderadas en su camino por las aceras de la icónica gran manzana.

‘I rreconciliables ‘

Como ya es bien sabido por los fans de la serie el personaje interpretado por la actriz Kim Cattrall ‘Samantha Jones‘ no aparecerá en esta que sería la ‘séptima’ temporada pues en la vida real Parker y Cattrall han tenido problemas ‘irreconciliables‘.

Pero una gran sorpresa es que gran parte del elenco masculino de ‘Sex and the City, va a estar de vuelta pues sin duda han sido parte importante en el éxito de la serie, por lo que se podrá disfrutar de la presencia de Chris Noth como ‘Mr. Big‘, David Eigenberg como ‘Steve‘ y Evan Handler como ‘Harry‘.

El rodaje de la nueva temporada ‘Sex and the City, se realizará este verano y se espera que para finales de este 2021 o principios de 2022 se puede disfrutar a través de HBO Max.