La cantante colombiana, anunció en redes sociales que estaba preparando música, sin embargo no dio más detalles, hasta esta semana que dio pistas de esta nueva canción. Shakira, lanzó este viernes su nuevo single y videoclip “Don’t Wait Up”,

Sin duda, la colombiana está lista para romper todos los récords que ha puesto y colocarse en las listas más populares. “Don’t Wait Up”, una canción compuesta por Ian Kirkpatrick y Emily Warren que “es un himno bailable de empoderamiento que invita a todo el mundo a la pista”, según una nota de Sony Music.

“El día que la creamos en el estudio sabía que le quedaría perfecta al verano y esas noches que no quieres pensar en el mañana”, describe su nuevo tema la artista.

También se estrena este viernes a las 16:00 horas su videoclip dirigido por Warren Fu y rodado en la isla de Tenerife.

La artista se alojó en el Abama Resort Tenerife en el municipio de Guía de Isora, donde grabó algunas de las imágenes más memorables del video musical.

Además de ganar tres Grammys y 11 Latin Grammys, Shakira ha vendido más de 80 millones de discos a nivel mundial. La cantante también es la primera artista sudamericana en colocar una canción en el puesto número 1 en los Estados Unidos y actualmente está preparando en el estudio su próximo disco.

Aquí la letra en español para que la disfrutes:

Shakira – ‘Don’t Wait Up (traducción en español)

¿Recuerdas cómo iluminamos la habitación?

¿Y cómo te sentiste antes de conocer mis diferentes estados de ánimo?

Pero ahora te vuelvo loco cuando te golpeo con la verdad

Oh oh oh oh

No dejes que tu mente piense que hay alguien más, alguien más

Simplemente necesito hacer algo por mí, oh

No me esperes despierto

No me esperes despierto, despierto, despierto, despierto, despierto

No me esperes despierto

No me esperes despierto, despierto, despierto, despierto, despierto

No tengas miedo si se hace tarde, si

Sobrevivirás, es solo una noche

No me esperes despierto

No me esperes despierto, despierto, despierto, despierto, despierto, despierto, despierto

¿Por qué no dejas el teléfono y me miras a los ojos?

Me vestí bien para ti, pero pareces tan ocupado

Tal vez el espacio es todo lo que se necesita, es hora de arreglarnos

No dejes que tu mente piense que hay alguien más, alguien más

Simplemente necesito hacer algo por mí, oh

No me esperes despierto

No me esperes despierto, despierto, despierto, despierto, despierto

No me esperes despierto

No me esperes despierto, despierto, despierto, despierto, despierto

No tengas miedo si se hace tarde, si

Sobrevivirás, es solo una noche

No me esperes despierto

No me esperes despierto, despierto, despierto, despierto, despierto, despierto, despierto, ah

Primero te besé

Entonces me enojé contigo

Porque me gustaría

Ser feliz sin ti

Si te abandono

Entonces tal vez lo entenderías

Entonces tal vez lo entenderías

Simplemente necesito hacer algo por mí, oh

No me esperes despierto

No me esperes despierto, despierto, despierto, despierto, despierto

No me esperes despierto

No me esperes despierto, despierto, despierto, despierto, despierto

No tengas miedo si se hace tarde, si

Sobrevivirás, es solo una noche

No me esperes despierto

No me esperes despierto, despierto, despierto, despierto, despierto, despierto, despierto, ah