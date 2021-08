Shakira muestra su faceta de madre fascinante por Instagram

La cantante colombiana Shakira compartió este sábado en su cuenta en Instagram varias fotografías en las que posa con sus dos hijos, Sasha y Milan.

En una de las imágenes se ve a la barranquillera junto a los menores en un parque acuático donde practica surf. La foto recibió más de 12.000 comentarios y cerca de dos millones de “me gusta”. Igualmente, otros artistas dejaron sus comentarios. “Qué hermosura”, manifestó el cantante Carlos Vives.

En otra fotografía Shakira aparece solo junto a uno de los pequeños. “¡Milan está empezando a disfrutarlo mucho!”, escribió en la imagen donde se la ve abrazada al niño en una piscina.

En sus stories, Shakira compartió otras imágenes y videos. En uno de los clips se ve a Milan surfeando sobre varias olas en la piscina junto a otros niños.

En días pasados, Shakira concedió una entrevista al noticiero de entretenimiento en televisión ET Canadá, en la que reveló que intenta que sus hijos no escuchen sus canciones y explicó la razón de esta decisión. También conversó sobre su más reciente sencillo, titulado Don’t Wait Up.

Shakira quiere que Milan y Sasha la vean, sencillamente, como su mamá y no como el personaje mundialmente famoso que es, según narró durante la entrevista.

“No hago que mis hijos escuchen mi música. Intento no poner mis propias canciones cuando estamos en casa. Intento darles la mayor sensación de normalidad posible (…) Resulta innegable que no pueden escapar al hecho de que yo sea un personaje público, al igual que su padre, pero intentamos normalizar las cosas y vivir de forma sencilla, como cualquier otra persona”, relató la artista.

Sasha tiene seis años, Milan ocho, y también son hijos del futbolista español Gerard Piqué.