El trepamuros vuelve a la gran pantalla en 2021 con ‘Spider-Man: Sin camino a casa’. La tercera de las aventuras en solitario del superhéroe interpretado por Tom Holland dentro del universo cinematográfico de Marvel. Poco más de dos años han pasado desde ‘Spider-Man: Lejos de casa’, cuyo final es evidente que tendrá un gran impacto en esta película dirigida por Jon Watts.

El propio Holland ha afirmado que es “la película de superhéroes en solitario más ambiciosa de la historia“, una buena forma de elevar las expectativas hacia una cinta que supone además la última del contrato que había firmado. Él ya ha comentado que estaría encantado de seguir dando vida a Peter Parker, pero su futuro está en el aire.

La historia de ‘Spider-Man: Sin camino a casa’

Marvel y Sony no han dado grandes detalles sobre la historia de ‘Spider-Man: Sin camino a casa’, pero sí se sabe que el hecho de que la identidad secreta de Peter Parker haya salido a la luz jugará un papel esencial en la historia y también que estará conectada con ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’. Además, tocará seguir lidiando con las consecuencias tras los eventos de ‘Vengadores: Endgame’.

Además, también se han filtrado varias imágenes sobre el merchandising de la película que nos dan un adelanto sobre el posible cambio en la indumentaria de su protagonista. Ojo, que a veces se hacen con juguetes sobre diseños descartados y hasta de personajes que finalmente ni aparecen en las películas…

Reparto y protagonistas

Holland se meterá una vez más en la piel de Peter Parker, un personaje que disparó su fama. Además, no tardaremos en verle de nuevo encabezando una franquicia multimillonaria, ya que también será el protagonista de la muy esperada película de ‘Uncharted’.

No es el único que repite respecto a las dos anteriores entregas, pues Zendaya volverá a ser MJ, Jacob Batalon regresa como Ned Leeds, Marisa Tomei será May Parker, Tony Revolori como Flash Thompson y Angourie Rice es Betty Brant.

Otros que no dan vida por primera vez a sus personajes serán: Jamie Foxx y Alfred Molina como Electro y el Doctor Octopus, pero en su caso fue en encarnaciones previas del trepamuros. Eso ha dado pie a especular con otros regresos como los de: Tobey Maguire y Andrew Garfield como Spider-Man, pero no hay nada confirmado al respecto.

Llenando el vacío dejado por el Iron Man de Robert Downey Jr. encontramos a Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange, quien asumirá el papel de mentor de Parker.

El director y los guionistas

Watts, vuelve a ocuparse de la puesta en escena, tal y como ya hizo previamente en ‘Spider-Man: Homecoming’ y ‘Spider-Man: Lejos de casa’. Con anterioridad a su contrato con Marvel, Watts había realizado dos largometrajes. Su debut tuvo lugar con ‘Clown’, un estimable película de terror con asesino a sueldo, la cual estuvo seguida por ‘Coche policial’, un irregular thriller comandado por un temible Kevin Bacon.

Sony y Marvel también han optado por el continuismo en lo referente al guión, ya que ‘Spider-Man: Sin camino a casa’ está escrita por Chris McKenna y Erik Sommers, quienes ya participaron en el libreto de las dos anteriores entregas. Además, su experiencia en Marvel va más allá de eso, pues también trabajaron en ‘Ant-Man y la Avispa’.

El rodaje

La grabación de ‘Spider-Man: Sin camino a casa’ arrancó a mediados de octubre de 2020 en la ciudad de Nueva York, aunque el grueso del rodaje tuvo lugar en Atlanta, no dándose por concluido hasta finales de marzo de este 2021, visitando también tanto la ciudad de Los Ángeles como el país de Islandia.

Tráiler, imágenes y cartel

Por ahora, solo tenemos un manojo de imágenes y vídeo para anunciar el título oficial de la película. Esperemos un poco para mas detalles.

¿Cuándo se estrena ‘Spider-Man: Sin camino a casa’ en cines?

La fecha de estreno de ‘Spider-Man: Sin camino a casa’ ha sufrido varias alteraciones hasta quedar finalmente fijada para el 17 de diciembre de 2021. Inicialmente estaba prevista para el 16 de julio de este año, siendo aplazada después al 5 de noviembre y finalmente a la fecha elegida por complicaciones derivadas de la pandemia de coronavirus.