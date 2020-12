Un 61 por ciento de los peruanos está a favor de vacunarse contra el COVID-19 una vez que esté disponible una vacuna en el país, aseguró en un sondeo la empresa Datum.

“Cuando lleguen las vacunas al Perú, ¿se vacunará o no se vacunará contra el COVID-19? Sí se vacunará: 61 por ciento; no se vacunará: 25 por ciento; no sabe: 14 por ciento”, se indica en el estudio publicado en el diario Perú 21.

El sondeo, realizado en un universo de 1244 personas adultas, reveló que un 61 por ciento de peruanos considera que la aplicación de la vacuna debe ser voluntaria, 37 por ciento piensa que debe ser obligatoria, mientras que el dos por ciento no precisa opinión.

Asimismo, el estudio indica que un 43 por ciento de peruanos piensa que “lo peor está por venir” en la gravedad de la pandemia, un 32 por ciento considera que “ya pasó lo peor”, un 17 por ciento asegura que se está en el “peor momento” y un ocho por ciento no precisa.

A la fecha, Perú registra 36 754 decesos por la enfermedad respiratoria y 986 130 infectados.

Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud indican que a nivel global existen 71 351 695 casos confirmados de contagio, y 1 612 372 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2. (Sputnik)