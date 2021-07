La fiscalía especializada será la encargada de investigar el otorgamiento de permisos de construcción y apertura del prostíbulo The Queen Of The Night (La Reina de la Noche), ubicada en una zona urbanizada junto a viviendas familiares en el jirón Francia, en Jancao Bajo.

El vecino Edgardo Huamán Lu, informó que los actuados, así como toda la documentación presentada a la Municipalidad Distrital de Amarilis, se adjuntaran a la denuncia penal que realizarán en los próximos días contra los funcionarios que dieron la licencia de funcionamiento.

El denunciante, hermano de la ex congresista, Milagros Huamán Lu, contó que 39 vecinos firmaron un memorial en donde exigen la anulación de la licencia.

De acuerdo al memorial, los permisos para que el local empiece a operar, se habrían tramitado de manera fraudulenta. “El local se va inaugurar el 17 de julio, en tanto nuestras familias y niños se verán seriamente afectados”, demandó Huamán Lu.

Varias madres de familia también mostraron su indignación por el anuncio de actividades de prostitución en la zona, la cual genera violencia. “No queremos prostíbulos que generan inseguridad en el barrio”, expresó una vecina, quien exigió a las autoridades intervenir de inmediato.

