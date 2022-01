Boluarte: “El presidente me ha ratificado que no tiene intención de ceder nuestro mar a Bolivia”

Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, reveló que conversó con el presidente Pedro Castillo sobre sus declaraciones, en una entrevista a CNN en español, y este según le indicó que no tiene intención de ceder el territorio para darle salida al mar a Bolivia.

“Ayer me reuní con el presidente, hemos conversado sobre ese tema y el presidente nuevamente me ha ratificado y me ha dicho que en ningún momento en esa entrevista la intención ha sido ceder territorio peruano”, declaró Boluarte.

“La soberanía nacional, como de nuestro cielo y nuestro mar, está totalmente garantizada en el Gobierno del presidente Pedro Castillo”, añadió.

Recordemos que, en una entrevista con el periodista Fernando del Rincón, de CNN en español. El jefe de Estado aseveró que sometería a consulta popular la posibilidad de cederle territorio a Bolivia para que este país tenga salida al mar.

No obstante, la titular del Midis remarcó que “el presidente no ha indicado que va a ceder territorio peruano a nuestra hermana república de Bolivia, toda vez que ceder mar a Bolivia es un tema que tiene que atenderse entre Chile y Bolivia”.

